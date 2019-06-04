На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге липецкие власти планируют привлечь в регион 50 млрд. рублей инвестиций

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-04T11:56:57+03:00

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В этот четверг, 6 июня, в Санкт-Петербурге стартует международный экономический форум (ПМЭФ). Мероприятие пройдет под девизом - «Формируя повестку устойчивого развития». Форум проводится с 1997 года. За эти годы он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов.

В Санкт-Петербург отправится делегация от Липецкой области во главе с врио губернатора Игорем Артамоновым. Ее состав - заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов и начальник Управления инвестиций и международных связей Липецкой области Сергей Шаронин. Власти планируют привлечь в регион более 50 млрд. рублей инвестиций, подписав соглашения с 4 компаниями. Инвестиционные проекты должны реализовать в течение 2-5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU