Интерпол нашел супругов Захаровых, заочно арестованных по делу о липецких дольщиках

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-07T14:37:46+03:00

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В ходе совместного брифинга прокуратуры и СК Липецкой области, прокурор области Константин Кожевников и руководитель СУ СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов рассказали о подробностях расследования уголовных дел по обманутым дольщикам. Напомним, что в деле «Экстроймаш» появился новый фигурант – директор по строительству Сергей Ельчанинов.

Его задержали 5 июня по обвинению в попытке хищения более 100 млн. рублей. Сейчас Ельчанинов активно сотрудничает со следствием и дает показания, по которым в деле, помимо Тонких, Захарова и его супруги, могут появиться новые фигуранты. Как сообщил Евгений Шаповалов, новые эпизоды уже рассматриваются, но подробности пока не сообщают.

Заочно арестованных супругов Захаровых, которые находятся в международном розыске, тоже нашли. Интерпол уже знает, где сейчас пребывают заочно арестованные Михаил и Олеся Захарова, и в настоящее время СК ждет их экстрадиции в Россию.

Интерпол нашел супругов Захаровых по делу о липецких дольщиках.

– По уголовному делу «Экстроймаш» допрошено более 2700 граждан, потерпевшими признаны почти 1500 человек, – рассказал Евгений Шаповалов. – Сейчас на финальной стадии строительно-техническая экспертиза по дому №8, в работе по 9, 10 и 22 домам.

Как отметил Константин Кожевников, средства из арестованного имущества супругов Захаровых, а это более 320 млн. рублей, в том числе пойдут на возмещения ущерба потерпевшим дольщикам, если они обратятся в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU