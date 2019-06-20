2019-06-20T09:52:45+03:00
Общество

В пятницу центр Липецка перекроют

Движение ограничат из-за акции "Свеча памяти"
Юлия КЛЮЕВА
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Акция "Свеча памяти" внесет коррективы в движение транспортаАкция "Свеча памяти" внесет коррективы в движение транспортаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В пятницу, 21 июня, в Липецке пройдет областная акция "Свеча памяти". Из-за мероприятия движение транспорта в центре города ограничат. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Так, с 21.00 до 23.00 перекроют улицы Зегеля, Гагарина (от Космонавтов до Плеханова), площади Плеханова и Героев. На участках будут дежурить сотрудники ГИБДД.

Напомним, что в этот же вечер в областном центре ограничат продажу алкоголя. Акция начнется в 22.00. Закончится в 23.30. В мероприятии примут участие ветераны, студенты, представители управлений, общественники и просто неравнодушные липчане. Всего ожидается около 2500 человек. Акция "Свеча памяти" пройдет в Липецке в 15 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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