2019-06-24T14:14:14+03:00
Политика

25 июня в Липецке выберут мэра города

Нового градоначальника изберут во вторник на сессии горсовета
Лия МУРАДЬЯН
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Мэра выберут во вторникМэра выберут во вторникФото: Лия МУРАДЬЯН
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В предстоящий вторник, 25 июня, в Липецке на 51-й сессии городского Совета депутатов изберут нового мэра города. Градоначальника выберут на тайном голосовании.

Напомним, что изначально на пост главы города претендовали 9 человек, двое из которых не прошли из-за неполного пакета документов. Еще одна из участниц отозвала документы перед презентацией программы развития города.

После того как кандидаты представили свои программы на ближайшие 5 лет, конкурсная комиссия одобрила двоих кандидатов. Точно известно, что мэром Липецка станет женщина, поскольку отбор прошли нынешняя и.о. мэра Евгения Уваркина и заместитель главы Добровского района Татьяна Трубачева. Кто из них возглавит администрацию города решат депутаты на голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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