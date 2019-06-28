Назначили исполняющего обязанности главы Лев-Толстовского района

СЕГОДНЯ 18:39 2019-06-28T18:40:20+03:00

Кто должен был следить за рухнувшей в районе башней, все еще непонятно

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В Липецкой области официально объявили об отставке главы Лев-Толстовского района Владимир Осетров. Напомним, что о его отставке стало известно после обрушения в поселке Лев-Толстой водонапорной башни, из-за риска обвала второй конструкции на территории ввели режим ЧС. Однако отставку Осетрова со случившиеся ЧП в местной администрации не связывают.

Как сообщает администрация Липецкой области, исполнять обязанности главы Лев-Толстовского района с 1 июля будет заместитель главы района Эдуард Брагин.

Кстати, по-прежнему толком непонятно, кто должен был следить за рухнувшей старинной башней, которая чудом никого не убила. Как следует из сообщения на сайте администрации Лев-Толстовского района, железнодорожная организация списала башни со своего баланса, хотя участок земли под ними и вокруг продолжал относиться к этому ведомству.

Вместе с тем в пресс-службе ЮВЖД сообщили, что рухнувшая водонапорная башня никогда не была на балансе ОАО «РЖД». Вторая башня, которая сейчас может упасть, была на балансе Елецкой дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения ЮВЖД до 2005 года. По данным компании, ее передали в муниципальную собственность местной администрации 19 апреля 2005 года, есть акты о приеме-передаче.

ИСТОЧНИК KP.RU