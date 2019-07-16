Мэр Ельца Сергей Панов ушел в отставку

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-16T14:29:29+03:00

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Мэр Ельца Серей Панов складывает с себя полномочия. Об этом он сообщил на совещании в администрации области. Сергей Панов родился в 1964 году в деревне Крюково Задонского района Липецкой области. С 2006 года был председателем городского совета депутатов.

Панов возглавил старинный город в Липецкой области летом 2010 года, после ухода скандально известного Виктора Соковых. Тогда он победил на выборах, набрав около 50% голосов.

В 2015 году Сергея Панова избрали повторно, но уже на основании конкурса по решению городского совета депутатов городского округа Елец. В общей сложности Панов руководил городом 9 лет, последний срок – 4 года.

В связи с чем он принял решение об отставки, пока не сообщается.

Напомним, что в июне в Липецкой области подал в отставку Владимир Осетров - глава лев-Толстовского района, где рухнула водонапорная башня.

ИСТОЧНИК KP.RU