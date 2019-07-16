2019-07-16T14:29:29+03:00
Политика

Мэр Ельца Сергей Панов ушел в отставку

Чиновник возглавлял старинный город 9 лет
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Сергей Панов уходит в отставкуСергей Панов уходит в отставкуФото: Администрация города Ельца
Изменить размер текста:

Мэр Ельца Серей Панов складывает с себя полномочия. Об этом он сообщил на совещании в администрации области. Сергей Панов родился в 1964 году в деревне Крюково Задонского района Липецкой области. С 2006 года был председателем городского совета депутатов.

Панов возглавил старинный город в Липецкой области летом 2010 года, после ухода скандально известного Виктора Соковых. Тогда он победил на выборах, набрав около 50% голосов.

В 2015 году Сергея Панова избрали повторно, но уже на основании конкурса по решению городского совета депутатов городского округа Елец. В общей сложности Панов руководил городом 9 лет, последний срок – 4 года.

В связи с чем он принял решение об отставки, пока не сообщается.

Напомним, что в июне в Липецкой области подал в отставку Владимир Осетров - глава лев-Толстовского района, где рухнула водонапорная башня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В среду в Липецке до +26, дожди и грозы
Игорь Артамонов: «Все споры будут решаться исключительно в правовом поле»
Лучшие сельскохозяйственные кооперативы работают в Липецкой области
В среду 16 улиц Липецка останутся без света, 5 - без воды
Присяжные признали невиновным липецкого пенсионера в расстреле рыбаков
Липчанин получил условный срок за поджег «Тойоты» за 1.5 млн. рублей
Из-за празднования Дня города в Липецке будут три дня перекрывать улицы
Под Липецком возле Борино перевернулась Газель с фруктами
Под Липецком в кювет вылетел "Мерседес": водитель погиб
Страшное ДТП под Липецком: "Шакман" въехал в "Киа" и вылетел на встречку
В Липецке перекроют часть улицы Ильича на ЛТЗ
В уголовное дело, где муж убил жену, ее 7-летнего сына и изрезал 4-летнюю дочь, вмешалась прокуратура
Подросток угнал чужой мопед в Липецке
В Липецке на неделю поставили контейнер по приему старых батареек
В Липецке будут судить пенсионера, который застрелил двоих рыбаков
После драки на дороге в Липецке водителя увезли в багажнике и насильно влили водку
Во время празднования Дня города в Липецке перекроют часть дорог
В коттеджных поселках Липецкой области появился скоростной мобильный интернет
Под Липецком ДТП с грузовиками и легковушкой загорелась бетономешалка
В Липецке состоится выездное совещание по реализации проектов Фонда соцстраха РФ
Бизнесмены просят создать в Липецке информационный портал о предпринимательстве
Браконьерам, поставимшим сети в Дону под Липецком, грозит статья
В Липецке дважды за неделю запретят продавать алкоголь