2019-07-22T13:14:30+03:00
Происшествия

Парня, пропавшего после аварии, нашли мертвым в лесу Липецка

Липчанина искали больше месяца
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин погибЛипчанин погибФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке нашли 24-летнего Сергея Чекрыжова. Напомним, мужчина пропал более месяца назад – 12 июня. Молодой человек ночью ушел из дома по проспекту Победы. А затем попал в аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Автоинспекторы зафиксировали ДТП. А вот липчанина после аварии уже никто не видел.

К поиску подключились не только волонтеры, но также полиция и следственный комитет. Региональный СКР начал проводить доследственную проверку по факту безвестного исчезновения Сергея Чекрыжова.

Как стало известно в эти выходные, липчанин погиб. По словам участников поиска, труп молодого человека нашли в лесу возле Сселок. Причину смерти выясняют соответствующие органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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