Подрядчик не успевает в срок сдать школу в районе Манежа

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-25T08:53:36+03:00

Работы на объекте по улице 50 лет НЛМК ведутся в 2 смены

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Накануне, 24 июля, мэр Липецка Евгения Уваркина проверила ход строительства школы на улице 50 лет НЛМК. Ранее объект собирались сдать в июле, чтобы 1 сентября школа приняла первых учеников. Однако, строители не успели в срок. Сейчас речь идет о том, что здание должны достроить к середине ноября. Но и этот срок не окончательный.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на данный момент темпы строительства возросли. В здании школы уже монтировали внутренние инженерные сети, канализацию, обвязки отопления. Рабочие завершают отделки помещений. Но впереди еще работы по возведению бассейна и благоустройству территории. Подрядчик не успевает выполнить работы в срок, несмотря на двухсменный график. Придется привлекать субподрядчиков.

Евгения Уваркина предупредила, что с недоделками мэрия не примет объект.

ИСТОЧНИК KP.RU