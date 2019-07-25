2019-07-25T08:53:36+03:00
Общество

Подрядчик не успевает в срок сдать школу в районе Манежа

Работы на объекте по улице 50 лет НЛМК ведутся в 2 смены
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Накануне, 24 июля, мэр Липецка Евгения Уваркина проверила ход строительства школы на улице 50 лет НЛМК. Ранее объект собирались сдать в июле, чтобы 1 сентября школа приняла первых учеников. Однако, строители не успели в срок. Сейчас речь идет о том, что здание должны достроить к середине ноября. Но и этот срок не окончательный.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на данный момент темпы строительства возросли. В здании школы уже монтировали внутренние инженерные сети, канализацию, обвязки отопления. Рабочие завершают отделки помещений. Но впереди еще работы по возведению бассейна и благоустройству территории. Подрядчик не успевает выполнить работы в срок, несмотря на двухсменный график. Придется привлекать субподрядчиков.

Евгения Уваркина предупредила, что с недоделками мэрия не примет объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке молодая девушка выбила дверь дома и вынесла микроволновку
Под Липецком "Нива" влетела в мотоцикл: 16-летнего подростка госпитализировали
В четверг 24 улицы Липецка останутся без света, 6 - без холодной воды
В августе в Нижнем парке Липецка перекроют участок с аттракционами
В Липецке в ночь на субботу перекроют второстепенную дорогу на проспекте Победы
Липчанину грозит срок за поножовщину
Средняя зарплата в Липецке за год выросла на 10% и оставила 33541 рубль
В Липецке на перекрестке "четверка" протаранила иномарку
На трассе под Липецком перевернулся на крышу «Опель Астра»
Призерка Первенства мира по волейболу покинула клуб "Липецк"
Конопляную оранжерею нашел липецкий наркоконтроль во время операции «Мак»
В Липецке собрали 200000 старых батареек
В Липецкой области все больше фальшивых купюр номиналом 2000 рублей
В Липецкой области закрыли сайты с проститутками
В Липецке из-за подозрительного предмета эвакуировали автовокзал
Под Липецком пьяный водитель пытался дать взятку автоинспектору
Под Липецком «МАЗ» въехал в остановку с людьми – никто не пострадал
Спасатели предупреждают липчан о грозе
Убийца из Казахстана 8 лет скрывался в Липецке
«Раненбургское застолье» ждет гостей 26-27 июля
В Липецке несовершеннолетний отнял у мужчины сумку с деньгами
В Липецке на пешеходном переходе сбили подростка
Под Липецком пропал мужчина, который нуждается в помощи
«Шевроле Камаро» с иностранными номерами повисла на бордюре в Липецке
Липецкий ОМОН следил за порядком на фестивале «Нашествие»
Мошенники из Липецка обманули фирму в Мордовии на 200 000 рублей
Спасатели предупреждают липчан о сильной грозе