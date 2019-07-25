Подрядчик не успевает в срок сдать школу в районе Манежа
Накануне, 24 июля, мэр Липецка Евгения Уваркина проверила ход строительства школы на улице 50 лет НЛМК. Ранее объект собирались сдать в июле, чтобы 1 сентября школа приняла первых учеников. Однако, строители не успели в срок. Сейчас речь идет о том, что здание должны достроить к середине ноября. Но и этот срок не окончательный.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на данный момент темпы строительства возросли. В здании школы уже монтировали внутренние инженерные сети, канализацию, обвязки отопления. Рабочие завершают отделки помещений. Но впереди еще работы по возведению бассейна и благоустройству территории. Подрядчик не успевает выполнить работы в срок, несмотря на двухсменный график. Придется привлекать субподрядчиков.
Евгения Уваркина предупредила, что с недоделками мэрия не примет объект.
ИСТОЧНИК KP.RU