2019-07-26T12:23:53+03:00
Происшествия

Липецкого пенсионера, обвиняемого в убийстве рыбаков, приговорили к 5 годам тюрьмы за хранение боеприпасов

В Липецке присяжные решили, что мужчина не убивал приятелей
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанина приговорили к 5 годам колонии строгого режимаЛипчанина приговорили к 5 годам колонии строгого режимаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 26 июля, в Липецке вынесли приговор 70-летнему пенсионеру, который, по версии следствия, застрелил двух рыбаков. Напомним, трагедия случилась 5 июля на берегу озера Духовое возле села Карамышево Липецкого района. Там обнаружили тела мужчин 60 и 61 лет. По данным обвинения, пенсионер застрелил местных жителей из гладкоствольного оружия, а одного из рыбаков ударил ножом и тупым предметом.

Во время обыска у подозреваемого обнаружили взрывчатые вещества и боеприпасы. Так, мужчину обвинили в их хранении. Уголовное дело рассматривали в Липецком областном суде вместе с присяжными. Интересно, но коллегия оправдала пенсионера. Присяжные признали мужчину невиновным в убийстве двух рыбаков, но виновным в хранении боеприпасов. При этом присяжные уточнили, что обвиняемый заслуживает снисхождения.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, пенсионера признали виновным в совершении преступлений по ч.1 ст.222 УК РФ "Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию" и ч.1 ст.222.1 УК РФ "Незаконное хранение взрывчатых веществ. Наказание - 5 лет и 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Плюс штраф 160 тыс. рублей. Приговор можно обжаловать в Верховный Суд РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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