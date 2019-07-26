Второстепенку на проспекте Победы перекроют на неделю
Второстепенную дорогу по Проспекту Победы перекроют до конца следующей недели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецка. Напомним, участок от улицы 60 лет СССР до Кольцевой закроют для транспорта с пятницы на субботу, с 26 на 27 июля. Там будут устанавливать ливневки.
Ранее заявлялось, что проезд будет ограничен только на ночь. Однако, во время подготовительных работ специалисты выявили некоторые технологические сложности, в связи с чем пришлось продлить ограничение.
Кстати, до следующей пятницы, 2 августа, перекрыли участок дороги по улице Доватора возле школы №45. Там произошла коммунальная авария. Специалисты ремонтируют теплосети. Липчан просят заранее продумывать альтернативные пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU