Второстепенку на проспекте Победы перекроют на неделю

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-26T12:39:01+03:00

На неделю перекроют второстепенку на проспекте Победы в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

На участке от улицы 60 лет СССР до Кольцевой будут устанавливать ливневки

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Второстепенную дорогу по Проспекту Победы перекроют до конца следующей недели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецка. Напомним, участок от улицы 60 лет СССР до Кольцевой закроют для транспорта с пятницы на субботу, с 26 на 27 июля. Там будут устанавливать ливневки.

Ранее заявлялось, что проезд будет ограничен только на ночь. Однако, во время подготовительных работ специалисты выявили некоторые технологические сложности, в связи с чем пришлось продлить ограничение.

Кстати, до следующей пятницы, 2 августа, перекрыли участок дороги по улице Доватора возле школы №45. Там произошла коммунальная авария. Специалисты ремонтируют теплосети. Липчан просят заранее продумывать альтернативные пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU