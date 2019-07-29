В Липецке откроют 2 пляжа для купания
Скоро в Липецке откроют 2 пляжа для купания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора исследовали пробы воды, взятые в реке Воронеж в районе Центрального и Сокольского пляжей. Согласно экспертным заключениям, он соответствуют требованиям СанПин. То есть вода пригодна для купания.
Правда, пока неизвестно, смогут ли липчане поплавать в последний месяц лета. Заключительные дни июля обещают быть дождливыми. Остается только надеяться, что в августе в областной центр вернется жаркое лето.
Напомним, с 1 июня все пляжи Липецка были закрыты. Ни одно место не прошло проверку Роспотребнадзора. Вода в реке Воронеж не соответствовала санитарным требованям.
ИСТОЧНИК KP.RU