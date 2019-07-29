Во вторник в Липецке приостановят движение трамваев

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-29T18:06:50+03:00

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В Липецке приостановят движение трамваев из-за ремонта пути. По данным пресс-службы мэрии, это случится во вторник, 30 июля. Ремонт пройдет на Кольце возле Центрального рынка и продлится с 10 утра до 2 часов дня. Рабочие заменят рельсы.

Для трамваев №1 и №1к участок от остановки "Кольцо 9 микрорайона" до Центрального рынка будет закрыт. По данному маршруту липчан будут возить автобусы - в прямом и обратном направлении.

Напомним, что в Липецке перекрыта второстепенная дорога по проспекту Победы - от улицы 60 лет СССР до Кольцевой. Движение по ней ограничено до пятницы. На участке устанавливают ливневки. Также до пятницы перекрыли движение по улице Доватора. Возле школы №45 ремонтируют теплосети.

ИСТОЧНИК KP.RU