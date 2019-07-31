Пользователи сети организовали петицию против липчанки, предложившей убивать больных детей

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-31T16:34:27+03:00

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Против липчанки, предложившую убивать младенцев с серьезными паталогиями, организовали петицию. Пользователи портала просят администрацию Липецка отстранить Оксану от работы с детьми, а прокуратуру провести проверку ее высказываний.

Напомним, женщина опубликовала пост на своей страничке в соцсети, в котором пришла к выводу, что детей с отклонениями « нужно в роддоме умертвить уже после понимания врачами, что это Дауны или ДЦП или настолько сложные болезни, что мучения для ребенка неизбежны». Эффект от прочитанного усилился тем, что такие мысли у липчанки появились после мастер-класса, который она проводила для детей-инвалидов. А под постом Оксана опубликовала фотографии с этого мероприятия. На одном из снимков женщина сидела с «особенными» ребятами.

В эту среду, 31 июля, на одном из сайтов интернет-пользователи создали петицию «Скульптора, призывающую убивать детей-инвалидов в роддомах, к ответу!» Автор петиции напомнил, к чему могут привести подобные утверждения, и привел пример программу умерщвления, которую использовали фашисты. Все начиналось с того, что усыпляли больных детей до 3 лет. А закончилось убийством миллионов.

- Не прошло и 80 лет, как те же самые идеи снова высказываются, - пишет автор петиции. Она называет этих детей бесполезными, растениями, не-людьми, призывает к разумности, а не к доброте. И что печально, многие ее читатели – женщины, поддерживают эти призывы.

Пользователи сети организовали петицию против липчанки, предложившей убивать больных детейФото: скриншот сайта

Интернет-пользователи хотят, чтобы Оксане запретили работать с детьми. А также просят прокуратуру Липецка проверить ее высказывания на предмет нарушения ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». На данный момент петицию поддержали более 350 человек.

Напомним, что после гневных комментариев липчанка удалила посты. А в эту среду – свою страничку. Оксана признала, что слишком резко высказалась. А также пояснила «КП-Липецк», что хотела лишь донести до людей, как важно заботиться о своем здоровье, развивать медицину.

Пользователи сети организовали петицию против липчанки, предложившей убивать больных детейФото: скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU