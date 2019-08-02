Из губернаторской гонки в Липецкой области выбили еще два кандидата, осталось 5

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-02T11:52:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В избирательной комиссии Липецкой области завершилась проверка документов, которые подали кандидаты в губернаторы региона. По ее итогам не прошли еще два человека — Евгений Третьяков (Аграрная партия России) и Вадим Давыдов (Казачья партия РФ).

Напомним, что изначально избирком зарегистрировал 9 претендентов, которым предстояло пройти муниципальный фильтр, набрав нудное количество подписей. Этот фильтр не преодолели два кандидата Олег Хомутинников (Парнас) и Александр Шерин (ЛДПР).

После чего началась проверка собранных подписей. Как сообщили в пресс-службе избиркома, Евгений Третьяков представил 171 подпись депутатов. По итогам проверки 1 подпись признали недостоверной. А в числе 170 достоверных подписей было всего 35 подписей депутатов райсоветов из 18 районов — этого для регистрации недостаточно.

Вадим Давыдов собрал 171 подпись и все признали достоверными. Но кандидату не хватило подписей районных и городских депутатов — их было 37 из 14 районов и Ельца.

На данный момент проверку прошли: Лариса Ксенофонтова (Справедливая Россия), Игорь Артамонов (Единая Россия), Андрей Григорьев (Патриоты России), Сергей Токарев (КПРФ) и Андрей Плотников (Коммунисты России).

ИСТОЧНИК KP.RU