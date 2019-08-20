2019-08-20T13:05:31+03:00
Общество

В среду в Липецке на ЛТЗ перекроют часть дороги

На перекрестке улиц Волгоградская и Ильича стартуют ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют перекресток в районе Тракторостроителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На некоторое время для транспорта закроют проезд в районе пересечении улиц Волгоградской и Ильича. На участке заменят сети подземных коммуникаций. Работы стартуют в среду, 21 августа. В этот же день перекроют перекресток. Как только работы закончат, участок вновь откроют для проезда.

Напомним, дороги в районе ЛТЗ реконструируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Там стартовал 3 этап ремонтных работ. Перекрыта проезжая часть от улицы Волгоградская до улицы Зеленая. От площади Клименкова до 3-его участка курсирует новый автобусный маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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