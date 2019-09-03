2019-09-03T14:36:52+03:00
Происшествия

По факту пропажи 8-летней девочки под Липецком возбудили уголовное дело

Поиски Марии Петровой продолжаются
Лия МУРАДЬЯН
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Девочку ищут больше сутокДевочку ищут больше сутокФото: СУ СК РФ по Липецкой области
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В Липецкой области по факту исчезновения 8-летней школьницы СК возбудил уголовное дело. Напомним, Мария Петрова вышла из дома в селе Паниковец Елецкого района 2 сентября около 6 утра.

С тех пор ее больше никто не видел. Девочка не пришла на школьную линейку и педагоги забили тревогу. Семья Марии переехала в Липецкую область из Белоруссии. В глубоко религиозной семье было не принято иметь в доме цифровую технику, поэтом изначально у поисковиков не было даже фото пропавшей девочки.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, уголовное дело возбудили по части 2 статьи 105 УК – убийство малолетнего. Криминалисты сейчас работают на месте происшествия, где выясняют, как и почему ушла девочка. Также СК руководит поиском, в котором участвую волонтеры, полиция и неравнодушные добровольцы.

С момента исчезновения Марии прошло больше суток, волонтеры всю ночь прочесывали лес, куда привела поисковая собака. Поиски продолжаются, но следов ребенка пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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