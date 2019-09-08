2019-09-08T13:58:28+03:00
Общество

Мэр Липецка проголосовала за продолжение позитивных перемен

Евгения Уваркина пришла на избирательный участок в 59 школе
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Мэр Липецка Евгения Уваркина на выборахМэр Липецка Евгения Уваркина на выборахФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Изменить размер текста:

В Липецкой области продолжаются выборы. Этим утром, 8 сентября, за будущего главу региона проголосовала мэр Липецка Евгения Уваркина. Она пришла на избирательный участок в школе №59.

- 8 сентября для меня особенный день, с которым связано много важных личных событий! -написала Евгения Уваркина в своем инстаграм. - Сегодня праздник Владимирской иконы Божьей Матери, моей защитницы и спасительницы! Сегодня выборы губернатора нашей области. Я проголосовала за продолжение позитивных перемен, которые начались в нашей области, в нашем городе.

Напомним, что к 12.00 общая явка по Липецкой области составила 18,37% от общего количества изирателей. То есть к полудню проголосовали 170 812 человек. В Липецке на избирательные участки пришли 56 571 человек, что составляет 13,83% от общего числа. При этом в областном центре активность избирателей ниже, чем в районах и городах региона.

Так, в Ельце проголосовали 18,18% местных жителей - 14 966 человек. Максимальная явка в Добровском районе - 30,77% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Липецкой области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К полудню на выборах губернатора Липецкой области проголосовали 18.37% избирателей
Выборы губернатора региона: в Липецке проголосовали 19 614 человек
Работодателей, которые платят ниже МРОТ, вызвали в мэрию Липецка
Падение с кроваткти обернулось серьезной травмой для годовалого ребенка под Липецком
На военном аэродроме Липецка опровергли информацию о столкновении истребителей
Ремонтники НЛМК поделились опытом с российскими коллегами
Больницы Липецкой области получили новые автомобили скорой помощи
В день выборов в Липецке изменится расписание автобусов
Браузер «Мандарин» платит пользователям
Энергетики проверили все избирательные участки Липецка
В Липецке открыли обновленный павильон Центрального рынка
В день выборов в Липецкой области на участках будут дежурить прокуроры и полиция
КамАЗ, автобус и иномарка столкнулись в Липецке
Новый офис «Мои документы» открылся в Липецке
Липчанин получил ожоги, спасая горящих голубей и кроликов
СМИ: В небе под Липецком столкнулись два истребителя
Липчан научат основам ландшафтного дизайна
К концу недели в Липецке до +28 градусов, утром туман
В пятницу без холодной воды останутся 10 улиц Липецка
В Липецке появятся "умные светофоры", которые разгрузят магистрали
До конца сентября в регионе ввели особый противопожарный режим
Самое крупное фруктохранилище в ЦФО построят в Липецкой области
В Липецке школа, которой не хватает воды, может остаться без канализации
Липчанка обратилась на "Первый канал", чтобы лишить пьющую дочь родительских прав
В школьной столовой под Липецком детей кормили рисом с червями
В Липецке из окна выпал 4-летний ребенок