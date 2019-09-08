Мэр Липецка проголосовала за продолжение позитивных перемен

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-08T13:58:28+03:00

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В Липецкой области продолжаются выборы. Этим утром, 8 сентября, за будущего главу региона проголосовала мэр Липецка Евгения Уваркина. Она пришла на избирательный участок в школе №59.

- 8 сентября для меня особенный день, с которым связано много важных личных событий! -написала Евгения Уваркина в своем инстаграм. - Сегодня праздник Владимирской иконы Божьей Матери, моей защитницы и спасительницы! Сегодня выборы губернатора нашей области. Я проголосовала за продолжение позитивных перемен, которые начались в нашей области, в нашем городе.

Напомним, что к 12.00 общая явка по Липецкой области составила 18,37% от общего количества изирателей. То есть к полудню проголосовали 170 812 человек. В Липецке на избирательные участки пришли 56 571 человек, что составляет 13,83% от общего числа. При этом в областном центре активность избирателей ниже, чем в районах и городах региона.

Так, в Ельце проголосовали 18,18% местных жителей - 14 966 человек. Максимальная явка в Добровском районе - 30,77% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU