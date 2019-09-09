СЕГОДНЯ 19:18 2019-09-09T19:19:35+03:00

Несмотря на опровержение, СМИ настаивают, что столкновение истребителей над Липецком было Фото: СОЦСЕТИ

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Шумиха вокруг истребителей, которые якобы столкнулись в небе над Липецкой областью, продолжается. В этот понедельник, 9 сентября, в группе Вконтакте "Повернутые на войне" появилась фотография самолета с поврежденным крылом. По информации "РЕН ТВ", на снимке один из истребителей, столкнувшихся в воздухе.

- Последствия недавнего столкновения двух Су-34. Самолёты, вроде как, на списание идут. Крутая, конечно, машина, с такими повреждениями позволила сесть, - написано на странице группы.

Однако, что это за аэродром, где сделан снимок, разобрать сложно. Как и понять, действительно ли это тот самый летательный аппарат, который участвовал в тренировочных полетах. Как ранее писала "Комсомолка", на военном аэродроме "Липецк-2" опровергли информацию о столкновении истребителей-бомбардировщиков в небе над регионом. Но СМИ продолжают настаивать на своем.

Напомним, первым о происшествии сообщил канал РЕН ТВ. По их информации, ведущий самолет задел крылом ведомый. Машины получили повреждения, но их удалось посадить.

ИСТОЧНИК KP.RU