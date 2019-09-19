2019-09-19T19:28:29+03:00
Происшествия

Уволенного мэра Данкова задержали за взятки и злоупотребление полномочиями

В администрации прошли обыски, Алексея Левина планируют взять под стражу
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Мэра Данкова задержалиМэра Данкова задержалиФото: С сайта администрации Липецкой области
Изменить размер текста:

В Липецкой области завели уголовные дела на недавно снятого с должности мэра Данкова. Напомним, Алексей Левин досрочно сложил полномочия 17 сентября, после требования губернатора Игоря Артамонова. Сообщение о скорой отставке Левина появилось в начале недели, тогда говорилось, что в Данкове возник конфликт интересов, с которым мэр не смог справиться. После чего чиновник написал заявление по собственному желанию.

Как стало известно в четверг, 19 сентября, экс-мэр подозревается по двум статьям УК: получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями – часть 4 статьи 290 УК и часть 3 статьи 285. Следствие считает, что Левин за 30 000 рублей выделил бизнесмену участок под киоск. Также по версии следствия, мэр неправомерно заключил договор с неким ООО, которому сдал землю в аренду по заниженной стоимости. Из-за чего Данков потерял 2 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, преступление выявили при взаимодействии с полицейским управлением экономической безопасности и противодействия коррупции. Решение о возбуждении принимали еще когда Левин был мэром, из-за особого статуса постановления о возбуждении уголовных дел подписал и.о. руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.

В администрации города и дома у бывшего градоначальника прошли обыски. Экс-мэра задержали и собираются взять под стражу. Алексей Левин отказался давать показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Липецка можно будет улететь в Турцию
В Липецке пожарные эвакуировали полицию во время тренировки
В Липецке ищут мать, которая вынесла в лес новорожденного ребенка
Игорь Артамонов: «Современные школы должны идти в ногу со временем»
Губернатор Липецкой области снял с должности двух районных депутатов
Липчанин, которого присяжные оправдали в смерти человека, получил срок за грабежи
Липчан приглашают на концерт ансамбля старинной музыки Alta Capella
Под Липецком на Елецкой трассе насмерть сбили женщину
В Липецке отремонтировали улицу Титова и площадь Космонавтов
В парке "Быханов сад" Липецка мужчины разорвали оленя
Липчане напишут "Всероссийский экономический диктант"
Неработающая липчанка украла из квартиры золотые кольца
Отставку детского омбудсмена в Липецке не комментируют
В Липецке 16-летняя мотоциклистка пострадала в ДТП с иномаркой
Липецкие аграрии собирают рекордные урожаи масличных
Под Липецком злодей выбил дверь и украл из квартиры сотовый
В Липецке из-за столкновения автобуса и трамвая встало движение
Под Липецком сгорел гараж и "Ауди"
В четверг в Липецке до +15 градусов, дожди и сильный ветер
Для водителей открыли часть автодороги Липецк-Данков
В четверг 7 улиц Липецка останутся без света, 20 - без воды
Конкурс «Лидеры региона» вступил в завершающий этап
В четверг в Липецке на 4 часа перекроют дорогу вдоль Набережной
На Липецк надвигается гроза с сильным ветром
Под Липецком с грузовика слетела цистерна и упала на дорогу