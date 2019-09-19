Уволенного мэра Данкова задержали за взятки и злоупотребление полномочиями

СЕГОДНЯ 19:27 2019-09-19T19:28:29+03:00

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В Липецкой области завели уголовные дела на недавно снятого с должности мэра Данкова. Напомним, Алексей Левин досрочно сложил полномочия 17 сентября, после требования губернатора Игоря Артамонова. Сообщение о скорой отставке Левина появилось в начале недели, тогда говорилось, что в Данкове возник конфликт интересов, с которым мэр не смог справиться. После чего чиновник написал заявление по собственному желанию.

Как стало известно в четверг, 19 сентября, экс-мэр подозревается по двум статьям УК: получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями – часть 4 статьи 290 УК и часть 3 статьи 285. Следствие считает, что Левин за 30 000 рублей выделил бизнесмену участок под киоск. Также по версии следствия, мэр неправомерно заключил договор с неким ООО, которому сдал землю в аренду по заниженной стоимости. Из-за чего Данков потерял 2 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, преступление выявили при взаимодействии с полицейским управлением экономической безопасности и противодействия коррупции. Решение о возбуждении принимали еще когда Левин был мэром, из-за особого статуса постановления о возбуждении уголовных дел подписал и.о. руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.

В администрации города и дома у бывшего градоначальника прошли обыски. Экс-мэра задержали и собираются взять под стражу. Алексей Левин отказался давать показания.

ИСТОЧНИК KP.RU