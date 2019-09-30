Без отопления в Липецке остаются 330 домов

СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-30T17:35:43+03:00

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В настоящее время в Липецке остаются без отопления 330 домов. Об этом сообщила на брифинге в мэрии председатель департамента ЖКХ Юлия Кабанцова. Напомним, что отопление в школы и больницы города начали подавать в начале прошлой недели, 23 сентября, а 26 сентября стартовал полный отопительный сезон.

Пор данным департамента, всего на прошлой неделе тепло подали 2270 домов – это 87%, еще 13% остаются без отопления. Сейчас коммунальщики устраняют порывы и другие неполадки на теплосетях. Один из таких ремонтов проходит на улице Папина, из-за чего там перекрыли проезд и отключили отопление на прилегающих улицах.

По данным департамента, в оставшихся 330 домах отопления появится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU