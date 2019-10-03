В сфере земельных отношении Липецка снова криминальный скандал

СЕГОДНЯ 17:53 2019-10-03T18:07:25+03:00

На этот раз обыски проходят в городском управлении

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В Липецке в ряде неофициальных сообществ появилась информация об обысках в городском управлении имущественных и земельных отношений, а также в квартирах руководства управления.

Известно, что документы изымают по инициативе отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД по Липецку. В постановлении на обыск, которое гуляет по месенджерам, говорится о неких махинациях с участками, один из которых находится на улице Семашко. Отметим, что в 2017 году там планировалась застройка многоэтажного дома, но так ничего и не построили.

О чем идет речь в уголовном деле, полиция не разглашает.

– Следственные действия проходят не в отношении конкретного лица, а по факту совершения противоправных действий, – пояснила «КП-Липецк» врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова. – В интересах следствия подробности уголовного дела не разглашаются.

Отметим, что это не первый криминальный скандал в сфере земельных отношений в Липецке. Так в прошлом году под следствием оказались бывший начальник областного управления Ольга Крючкова и ее заместители. Чиновников задержали и увезли в Москву, где поместили в СИЗО. Их подозревают в махинациях более чем на 8 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU