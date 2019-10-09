2019-10-09T11:28:57+03:00
Происшествия

Под Липецком в ДТП с «Приорой» и «УАЗом» пострадали два водителя

За сутки на дорогах области в четырех ДТП пострадали 6 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Пешехода сбили на "зебре"Пешехода сбили на "зебре"Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Авария с участием отечественного вездехода произошла во вторник, 8 октября, в городе Грязи Липецкой области. Там на улице 2-я Чапаева столкнулись «Лада Приора» и «УАЗ». Как сообщает ГИБДД региона, в аварии пострадали 44-летний водитель «Лады» и 42-летний водитель «Приоры» – обоих увезли в больницу.

Также стали известны подробности жуткой аварии со школьницами в Ельце. Напомним, двух девочек сбили на пешеходном переходе недалеко от школы около 8 утра. Как сообщили в УГИБДД региона, за рулем белой «Мазды», которая наехала на школьниц, был 45-летний мужчина. Девочки 14 и 15 лет сейчас в больнице.

По поводу еще одного ДТП с пешеходом на выезде из Липецка выяснилось, что человека сбил 70-летний водитель «ВАЗ-2114» в 9.00. Пострадавший, 40-летний пешеход, с травмами в больнице.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области в четырех ДТП пострадали 6 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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