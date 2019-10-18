2019-10-18T13:03:31+03:00
Происшествия

Расчленивший липецкую семью мигрант получил 18 лет строгого режима

Также Эргашев должен возместить ущерб родственникам убитых супругов
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вынесли приговор 47-летнему мигранту из Узбекистана Рустаму Эргашеву, который убил и расчленил супругов Мартыновых в сентября прошлого года. Напомним, фрагменты тел 38-летнего Александра и 36-летней Елены нашли под полом в доме соседа через две недели поисков. Сам Эргашев пытался свести счеты с жизнью.

Он не признал себя виновным и избрал суд присяжных. 16 октября присяжные единогласно признали его виновным в убийстве и надругательстве над телами, а также не заслуживающим снисхождения.

В эту пятницу, 18 октября, суд вынес приговор – 18 лет и 3 месяца строгого режима. Также Эргашев должен возместить родственникам убитых материальный ущерб – затраты на похороны и по миллиону рублей двоим детям и родителям супругов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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