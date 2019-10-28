СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-28T16:34:10+03:00

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К 9 Мая 2020 года парк Победы в Липецке планируют обновить. Голосование за лучший проект благоустройства парка уже стартовало. Липчане могут выбрать 1 из 3 понравившихся вариантов здесь.

В минувшие выходные в парке побывала мэр города Евгения Уваркина.

- Сегодня выехали на место с рабочей группой и предпринимателями – посмотрели, как спланировать территорию – что можно оставить, а что убрать или перенести, где разместить точки торговли, - сообщила глава Липецка. – Концепцию обновленного пространства подготовим в ближайшее время.

По словам Уваркиной, за 2 недели нужно успеть перенести все аттракционы на новое место, убрать кассы и домики, которые не нужны. Планируется заменить фонари на более энергоэффективные. Главе города не понравились лавочки, стоящие между елками на одной из аллей парка. По ее мнению, их нужно убрать.

Однако, липчане не согласились с этим. Тут же посыпались комментарии с просьбой оставить уличную мебель на месте. Либо, как вариант, заменить их на новые. Дело в том, что на этих лавочках постоянно сидят бабушки или мамочки с колясками и детьми. А в летний зной пушистые хвойные ветки спасают от палящего солнца. Поэтому горожане выступили против сноса этих лавочек.

uvarkina_evgenia Мэрия хочет убрать лавочки с аллеи парка Победы липчане против

ИСТОЧНИК KP.RU