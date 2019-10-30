На Липецк обрушилась метель

СЕГОДНЯ 14:42 2019-10-30T15:43:26+03:00

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В эту среду, 30 октября, в Липецке выпал первый снег. Уже с утра белые хлопья сыпались с неба на окраинах города. Ближе к обеду сильный ветер закружил белую крупу в центре. А после 14.00 на областной центр обрушилась метель. Кстати, спасатели предупредили липчан о сильных порывах ветра, которые ожидаются в ближайшие 1-3 часа, а также ночью. Напомним, в регионе первый снег выпал 8 октября. Тогда зимние осадки накрыли Усманский и Добринский районы.

В Липецке метель.С первым снегом, липчане!

В Липецке выпал первый снег.

На Липецк обрушилась метельФото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 31 октября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. По данным Росгидрометцентра, температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов мороза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Днем от -2 до +3 градусов. Ветер стихнет до 7-12 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм рт.ст.

В Липецке пошел снег и поднялся сильный ветер.

Метель в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

На Липецк надвигается снегопад.

ИСТОЧНИК KP.RU