Под Липецком арестовали школьницу, заказавшую убийство отца и мачехи

СЕГОДНЯ 16:36 2019-11-01T16:37:40+03:00

Подростка взяли под стражу за пособничество в покушении на убийство двух лиц

Изменить размер текста: A A

В эту пятницу, 1 ноября, за пособничество в покушении на убийство двух лиц в Ельце арестовали 15-летнюю школьницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. Подросток будет находиться под стражей 2 месяца - во время предварительного следствия.

Напомним, жуткая история произошла под Липецком в октябре. В поселке Солидарность Елецкого района школьница подговорила 22-летнего возлюбленного убить своего отца и мачеху. Молодой чеолвек пробрался ночью в их дом, напал с ножом на женщину, а после на отца. 50-летний глава семейства выжил и вызвал скорую. А вот его 48-летняя супруга скончалась.

Накануне, 31 октября, по решению суда парня арестовали. Он во всем сознался и дал показания на камеру. Его вместе с подругой проверять на вменяемость.

ИСТОЧНИК KP.RU