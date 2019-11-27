2019-11-27T15:17:24+03:00
Происшествия

В Липецке девушка гналась на такси за угнанной «Тойотой» отца

Липчанка нагнала угонщика, когда тот попал в крупное ДТП с двумя машинами [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В ДТП с угнанной машиной пострадал ребенокВ ДТП с угнанной машиной пострадал ребенокФото: кадр с видео
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Подробности аварии с «Тойотой» и двумя автомобилями, которая произошла 23 ноября, рассказали в УМВД по Липецкой области. Напомним, в субботу на улице Циолковского столкнулись «Тойота Королла», «Мицубиси Оутлендер» и «Дацун ОН-ДО».

Предыстория этого ДТП похожа на сюжет приключенческого блокбастера. Все началось с того, что утром 64-летний владелец «Тойоты» привез дочку на рынок, где у нее была торговая палатка. Оставив там же машину, мужчина отправился по своим делам. На улице было холодно и девушка включила двигатель, чтобы периодически греться внутри. Ключи были в зажигании.

В Липецке на Циолковского столкнулись 3 иномарки.В Липецке столкнулись 3 иномарки

Вскоре на месте появился ее сожитель и пара поссорилась, в этот момент к павильону подошел покупатель. Общаясь с ним, продавец заметила, что отцовская «Тойота» уезжает. Дама не растерялась, поймала первую же попутку и бросилась в погоню за машиной. Иномарку смогли нагнать только на улице Циолковского, сразу после ДТП. К тому времени неизвестный водитель разнес две машины и сбежал. В этой аварии пострадали пассажирки «Дацуна» – 10-летняя девочка и 43-летняя женщина.

После владелец автомобиля заявил в полицию об угоне. Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемым оказался 36-летний сожитель девушки, с которым накануне произошла ссора. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 166 УК. Теперь мужчине грозит 5 лет за угон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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