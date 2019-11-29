Утром от гололеда в Липецке серьезно пострадали минимум 5 человек

СЕГОДНЯ 13:50 2019-11-29T13:50:48+03:00

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Несмотря на обещанную мэрией обработку тротуаров, в Липецке не обошлось без жертв гололеда. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, этим утром, 29 ноября, за 4 часа спасателям на телефон «112» поступило 5 обращений. Во всех случаях люди падали на скользких дорогах.

Инциденты были как на центральных улицах, так и на окраинах – Космонавтов, Плеханова, Осканова и Ильича. У четверых пострадавших травмы оказались настолько серьезные, что пришлось увозить в больницу.

Напомним, что согласно утреннему отчету администрации, с гололедом в Липецке ночью боролись 40 единиц техники и 160 человек. Синоптики и дальше обещают перепады температур, поэтому спасатели рекомендуют горожанам передвигаться осторожней. Выбирать посыпанные и хорошо освещенные дороги, где меньше льда. Если «каток» никак не обойти, лучше передвигаться скользящими шагами, не отрывая ноги от земли. И главное, не спешить.

ИСТОЧНИК KP.RU