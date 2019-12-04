Горожане не хотят, чтобы остановки в центре Липецка переименовывали

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-04T15:54:59+03:00

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Накануне, 3 декабря, депутат Липецкого горсовета Евдокия Бычкова предложила поменять названия нескольких остановок в городе. С этим предложением она обратилась в администрацию Липецка. Власти решили спросить мнение липчан по этому вопросу.

Речь идет об остановках "Улица Ленина" и "Улица Пролетарская". Их хотят переименовать в "Художественый музей им.В.С. Сорокина" и в "Краеведческий музей" соответственно. Напомним, проголосовать за или против можно на портале "Открытый Липецк".

Правда пока горожане восприняли данное предложение без энтузиазма. Можно даже сказать, несколько агрессивно. Липчане задаются вопросом, зачем это делать. Кто-то просит обратить внимание на проблемы в учреждениях культуры, медицины и образования, установить новые остановочные павильоны в некоторых районах города "по километру приходится идти до ближайшей остановки". Другие проводят параллель с переносом памятника Ленину с Соборной площади, просят оставить все как есть, сохранить историю. А липчанка Юлия предложила альтернативный вариант.

- Раз памятник Ленину убирают, то вполне логично вернуть улице её более историческое название. Дворянская - звучит красивее, - пишет девушка. - Другой момент, что от неё, конечно, мало что там осталось.

Нужно ли переименовать остановки "Улица Ленина" и "Улица Пролетарская"?.Нужно ли переименовать остановки "Улица Ленина" и "Улица Пролетарская"?. Your turn!

ИСТОЧНИК KP.RU