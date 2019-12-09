2019-12-09T18:09:18+03:00
Общество

Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка

В органах дадут оценку поведению главы города
Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура проверит видео с матом мэра ЛипецкаПрокуратура проверит видео с матом мэра ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке продолжается шумиха вокруг видео, на котором звучит мат мэра Евгении Уваркиной. Депутат облсовета Олег Хомутинников обратился в прокуратуру. Парламентарий хочет, чтобы там дали оценку поведению главы города в общественном месте.

- Обращение поступило в прокуратуру, будет проведена проверка, - сообщила "КП-Липецк" старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - В ходе проверки будет дана правовая оценка всем доводам обращения и по ее результатам прокуратура даст ответ заявителю.

Напомним, в выходные кто-то слил в Сеть видео, на котором женщина сильно негодует, что работы в Нижнем парке идут вяло. Настолько, что не стесняется употребить крепкое словцо. И не один раз. По голосу липчане решили, что это мэр областного центра Евгения Уваркина.

Глава города призналась, что она и есть автор видео. А также пояснила, что ролик был опубликован в чате с подрядчиком, который занимается ремонтом Нижнего парка. Но кто-то выставил видео на всеобщее обозрение.

Кстати, эмоциональность Евгении Уваркиной все-таки принесла должный эффект. В минувшую субботу, 7 декабря, с самого утра в парке работала техника, по аллеям сновали рабочие, убрали мусор. Нижний парк пообещали открыть к 28 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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