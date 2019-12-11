Обстрелянные под Липецком реперы "HammAli и Navai" запишут об этом песню

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-11T18:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Липецк произвел неизгладимое впечатление на реп-дуэт "HammAli и Navai". Артисты получили столько эмоций, что решили записать песню про улицы и перестрелки. Об этом они сообщили на своей странице в Инстаграм. Шутка это или нет, станет известно позже. Хотя интернет-пользователи уже попросили в комментариях выпустить трек про Липецк.

Напомним, визит реперов в областной центр обернулся криминальным скандалом. Сначала кто-то "заминировал" развлекательный центр "Мегаполис", где проходил концерт. К счастью, взрывоопасных предметов в здании не нашли. Затем от клуба артистов начала преследовать "Лада-Приора". Водитель постоянно подрезал "Мерседес", в котором ехали реперы. Проезжая село Становое Липецкой области, солисты услышали звуки выстрелов. Они тут же свернули с федеральной трассы и поехали в отдел полиции, где написали заявление. По данному обращению проводится проверка.

"HammAli и Navai" поспешили успокоить своих фанатов: "На самом деле все хорошо! Не переживайте!".

ИСТОЧНИК KP.RU