В Липецке на проспекте Победы ликвидировали порыв

СЕГОДНЯ 18:06 2019-12-18T18:08:57+03:00

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В Липецке ликвидировали порыв на проспекте Победы. Об этом сообщили в эту среду, 18 декабря, в пресс-службе АО "ЛГЭК". Специалисты комплекса водоснабжения компании восстановили поврежденную трубу. После чего заменили разрушенный участок на новую 6,5 метровую вставку. На месте раскопок уложили асфальт. Дорожное полотно уже восстановлено.

В Липецке на проспекте Победы ликвидировали порывФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

Напомним, коммунальная авария произошла в областном центре неделю назад, 11 декабря. Сторонняя организация повредила чугунный трубопровод в районе остановки "Памятник Чернобыльцам". Вода залила проезжую часть. Участок тут же перекрыли, что спровоцировало большую пробку. Но на жителях домов авария никак не сказалась. Вода поступала в квартиры горожан без перебоев.

В Липецке на проспекте Победы ликвидировали порывФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU