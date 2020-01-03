3 Янв. 2020 2020-01-03T17:38:44+03:00

Сириец, который ведет лошадь к Путину, встретил Новый год под Липецком Фото: Ирина Первеева

Изменить размер текста: A A

Сирийский журналист, путешественник и шейх Аднан Аззам встретил Новый год в Липецкой области. Иностранец вместе со своей командой и лошадью остановились в Становлянском районе. Как сообщает Становлянская Газета "Звезда", для гостей и животного были созданы все условия.

Напомним, в апреле 2019 года Аднан решился на продолжительное путешествие. Он вместе с командой и арабским скакуном вышел из Дамаска и отправился в Москву. В столице он планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также преподнести ему подарок - лошадь, которую зовут Звезда Сирии.

В регион путешественник прибыл 25 декабря. Правда, посетить Липецк сириец не успел. С шейхом удалось пообщаться корреспонденту "Комсомолки". Аднан рассказал, что как только вернется домой, напишет книгу о своем путешествии по России.

ИСТОЧНИК KP.RU