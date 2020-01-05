2020-01-05T17:07:17+03:00
Происшествия

Деда Мороза, оленя и гирлянду украли в новогоднюю ночь под Липецком

Украшения пропали в ночь на 1 января в Усманском районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новый год в Липецкой области каждый встречал по-своему – кто-то мирно с семьей, кто-то в пьяной драке, не обошлось без пожаров и, к несчастью, смертей. Ну а некоторые, воспользовавшись отсутствием хозяев, обворовывали пустующие на каникулах дома.

Так в Усманском районе воры оставили дом без новогодних украшений. Кража произошла в ночь с 31 декабря на 1 января в селе Сторожевое. Там выкрали из дома самодельные фигуры Деда Мороза и оленя, а также проектор, новогоднюю гирлянду и даже переноску.

Хозяева заметили пропажу, когда вернулись домой, 4 января, и в тот же день заявили в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемого в краже задержали сотрудники ППС. Им оказался безработный 23-летний парень из Усмани. Сейчас он объясняет свои действия в местом отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24