Деда Мороза, оленя и гирлянду украли в новогоднюю ночь под Липецком

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:07:17+03:00

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Новый год в Липецкой области каждый встречал по-своему – кто-то мирно с семьей, кто-то в пьяной драке, не обошлось без пожаров и, к несчастью, смертей. Ну а некоторые, воспользовавшись отсутствием хозяев, обворовывали пустующие на каникулах дома.

Так в Усманском районе воры оставили дом без новогодних украшений. Кража произошла в ночь с 31 декабря на 1 января в селе Сторожевое. Там выкрали из дома самодельные фигуры Деда Мороза и оленя, а также проектор, новогоднюю гирлянду и даже переноску.

Хозяева заметили пропажу, когда вернулись домой, 4 января, и в тот же день заявили в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемого в краже задержали сотрудники ППС. Им оказался безработный 23-летний парень из Усмани. Сейчас он объясняет свои действия в местом отделении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU