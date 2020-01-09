В новых районах Липецка на федеральные деньги построят школу

9 Янв. 2020 2020-01-09T17:04:39+03:00

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В Липецке в 32-33 микрорайонах появится новая школа. Средства на нее выделяют из федерального бюджета. Соответствующее соглашение с Министерством строительства и ЖКХ РФ заключила администрация Липецкой области. Согласно документу, в 2020 году региональному бюджету предоставят субсидию на мероприятия по стимулированию программ жилищного строительства.

Как сообщили в этот четверг, 9 января, в пресс-службе регионального управления строительства и архитектуры, сумма субсидии - 611 225 000 рублей. Эти средства пойдут на строительство школы.

Напомним, что в этом году власти города пообещали сдать школу на улице 50 лет НЛМК. Новый подрядчик выбран. Он должен приступить к работам уже в феврале, чтобы 1 сентября школа распахнула свои двери перед учениками.

ИСТОЧНИК KP.RU