Под Липецком неизвестные сожгли новый мусорный контейнер

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:11:57+03:00

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В новогодние праздники на улице Семашко в Ельце сгорел новый мусорный контейнер. Об этом сообщили местные жители. Фото появилось в группе Вконтакте "ДТП Елец". Ельчане крайне возмущены. Они считают, что бак сгорел по вине безответственых и равнодушных людей. Рядом с контейнером валяются обгоревшие деревяшки. Возможно, кто-то пытался сжечь мусор, и огонь перекинулся на бак.

Напомним, что это не первый случай, когда жители региона портят новые контейнеры. Например, в декабре в Липецке на 15 микрорайоне вандалы повредили 3 мусорных бака. В Усмани за 3 месяца местные сожгли 11 евроконтейнеров. В прошлом году в Липецкой области злодеи испортили более 80 контейнеров. Всех виновных ждет административная ответственность - штраф и компенсация за порчу имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU