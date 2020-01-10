2020-01-10T10:11:57+03:00
Общество

Под Липецком неизвестные сожгли новый мусорный контейнер

Бак повредили в Ельце
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Группа Вконтакте "ДТП Елец"Группа Вконтакте "ДТП Елец"Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В новогодние праздники на улице Семашко в Ельце сгорел новый мусорный контейнер. Об этом сообщили местные жители. Фото появилось в группе Вконтакте "ДТП Елец". Ельчане крайне возмущены. Они считают, что бак сгорел по вине безответственых и равнодушных людей. Рядом с контейнером валяются обгоревшие деревяшки. Возможно, кто-то пытался сжечь мусор, и огонь перекинулся на бак.

Напомним, что это не первый случай, когда жители региона портят новые контейнеры. Например, в декабре в Липецке на 15 микрорайоне вандалы повредили 3 мусорных бака. В Усмани за 3 месяца местные сожгли 11 евроконтейнеров. В прошлом году в Липецкой области злодеи испортили более 80 контейнеров. Всех виновных ждет административная ответственность - штраф и компенсация за порчу имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке отменяют ночной рейс автобуса №8
В Липецке разбойник с пистолетом избил прохожего и заставил снять деньги с карты
Игорь Артамонов: «Главная цель – сделать Липецкую область регионом, где хочется жить и работать»
В Липецке девушка выпала из окна больницы и скончалась
В Липецке в новогодние каникулы не могли убрать мусор из-за припаркованных машин
В новогодние праздники спасатели освобождали из квартиного "плена" 90-летних старушек
Игорь Артамонов: «Мы будем оказывать особую поддержку для решения проблем онкологии»
Дети-сироты получили в 2019 году больше квартир, чем в предыдущем
Под Липецком неизвестные сожгли новый мусорный контейнер
В Липецке неработающий мужчина угнал "Ладу"
Под Липецком столкнулись "Волга" и "ЗАЗ": пострадала женщина
В пятницу в Липецке до +2 градусов, на дорогах гололедица
Под Липецком за незаконную рубку сосен оштрафовали 2 человек
В пятницу в домах Липецка отключат воду, а в Сселках - свет
Сиротам под Липецком купили квартиры в заплесневелом здании сельсовета
В новых районах Липецка на федеральные деньги построят школу
В новогодние праздники в Липецке произошло 20 пожаров
Годовалая малышка обварилась кипятком в поезде на вокзале Липецка
Вечером 30 спецмашин выйдут на борьбу со снегом в Липецке
Из Шамоновской мельницы в Липецке сделают апарт-отель
МЧС предупреждает – в ближайшие часы в Липецкой области ожидается гололед
В новогодние праздники липчане более тысячи раз обратились к газовикам
В Липецке мошенники от имени прокуратуры вымогают дорогой алкоголь и деньги
Двухмесячная девочка погибла в Липецкой области в новогоднюю ночь
На прошлой неделе 9 человек заболели гриппом в Липецке