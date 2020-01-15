2020-01-15T18:32:58+03:00
Общество

В Липецкой области обустроили 25 купелей на Крещение

В Липецке окунуться в прорубь можно будет лишь в 2 местах
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области активно готовятся к празднику Крещения. Всего городах и селах региона оборудовали 25 купелей. Официальных мест для купаний в водоемах не предусмотрено в Воловском, Долгоруковском, Грязинском, Задонском и Хлевенском районах.

За безопасностью липчан 18 января будут следить медики, экстренные службы и спасатели. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, спланирована группировка в составе 349 человек, 99 единиц техники, 8 плавсредств, 11 комплектов водолазного снаряжения. Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие около 6300 жителей региона.

Напомним, в Липецке окунуться в прорубь можно будет в 2 местах - в районе Центрального пляжа и на ЛТЗ. Как не заболеть во время такого купания, рассказали липецкие врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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