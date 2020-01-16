2020-01-16T13:29:54+03:00
Общество

Перед выходными липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по пьяным водителям

Усиленные дежурства будут проходить три дня
Лия МУРАДЬЯН
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Усиленный рейд ГИБДД пройдет в выходныеУсиленный рейд ГИБДД пройдет в выходныеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В предстоящие дни в Липецке дорожные полицейские будут вычислять и ловить пьяных водителей. Дежурства на дорогах в усиленном режиме будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 января.

Отметим, что только за минувшие сутки, 15 января, на дорогах Липецкой области остановили 5 нетрезвых водителей. Куда больше их было в период новогодних праздников, тогда только за первые пять дней января сотрудники ДПС выявили 88 пьяных водителей. Трое из них спровоцировали ДТП.

В ГИБДД напоминают, что штраф за пьяную езду 30 000 рублей плюс лишение прав от 1.5 до двух лет. Права вернут только после проверки знаний ПДД. Повторное нарушение карается уже по уголовному кодексу штрафом до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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