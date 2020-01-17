В Липецке неделю назад пропал 30-летний мужчина

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:57:58+03:00

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В Липецке ищут 30-летнего мужчину. Волченков Вячеслав Вячеславович пропал неделю назад, 10 января. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", до сих пор его местонахождение не установлено. Волонтеры также сообщили, что для поиска требуется помощь добровольцев.

Приметы: рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: черное пальто с капюшоном, черно-белая шапка, серый вязаный свитер, светлые джинсы, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Вячеслава Волченкова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры или 112 - единый номер вызова экстренных служб.

Напомним, продолжаются поиски 43-летнего Андрея Воротынцева и 15-летней Марии Саввиной.

ИСТОЧНИК KP.RU