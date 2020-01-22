22 Янв. 2020 2020-01-22T13:41:50+03:00

Во время визита президента в Липецкую область, Голикова вручила семьям из районов сертификаты на соцконтракт Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

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В эту среду, 22 января, 5 семей из Грязинского и Усманского районов получили финансовую помощь на основании социального контракта. Соответствующие сертификаты липчанам вручила вице-премьер Татьяна Голикова в администрации Усманского района в рамках визита Владимира Путина в регион. Имена обладателей сертификатов утвердили в минувший вторник, 21 января, на межведомственной комиссии в управлении соцзащиты населения региона. Семьи, получившие материальную поддержку, займутся выращиванием садовой земляники.

Отметим, что с 1 января этого года социальная помощь в рамках контракта заметно увеличилась. Если ранее липчане могли получить лишь от 25 до 50 тыс. рублей, то теперь эта сумма равна 250 тыс. рублей. Такую поддержку могут получить малоимущие жители региона, решившие заниматься в рамках соцконтракта индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Напомним, что этим утром в Липецкую область прибыл президент России Владимир Путин. В настоящее время он встречается с общественниками в Усманском ДК. Там собрались представители «Народного фронта», студенты, политики и участники молодежных движений.

ИСТОЧНИК KP.RU