2020-01-22T16:02:16+03:00
Общество

В понедельник ученики вернутся в школу №47 Липецка, где прорвало трубу

Занятия будут проводить в 2 смены
Юлия КЛЮЕВА
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В понедельник ученики вернутся в школу №47 Липецка, где прорвало трубуВ понедельник ученики вернутся в школу №47 Липецка, где прорвало трубуФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В понедельник, 27 января, ученики 47 школы, где в выходные произошел потоп, вновь сядут за парты. Пока ребята отдыхают в счет предстоящих каникул. Уроки будут проводить в том крыле, куда вода не добралась. Ребят разделят на 2 смены. Таким образом, 670 мальчишек и девчонок не придется перенаправлять учиться в другие школы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, соответствующее решение приняли специалисты департамента образования с представителями педагогического и родительского коллективов школы.

Напомним, что ЧП случилось в прошедшее воскресенье, 19 января. В классе математики на 4 этаже прорвало трубу отопления. Горячая вода залила все этажи здания. От потопа пострадали 9 кабинетов. По словам специальной комиссии, около 2 млн рублей потребуется на ремонт в помещениях, а еще 1,5 млн – на замену испорченной техники, оборудования и мебели.

В настоящий момент в пострадавшем крыле демонтировали поврежденные материалы стен, пола и потолков, оконные и дверные конструкции. Шумные и пыльные работы планируют закончить до понедельника, чтобы не мешать липчанам во время уроков. К этому же времени рабочие должны сдать 2 класса. Ремонт в остальных сделают после того, как помещения просохнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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