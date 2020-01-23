2020-01-23T14:34:12+03:00
Общество

В Липецке продолжается неразбериха вокруг скандальной стройки по переулку Яблочика

Мэрия потребует убрать ограждение с муниципальной дороги через суд
Лия МУРАДЬЯН
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Дорога у запрещенной стройки все еще перекрытаДорога у запрещенной стройки все еще перекрытаФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В Липецке получила продолжение история со скандальной стройкой по переулку Яблочкина. Напомним, скандал разгорелся осенью прошлого года, когда жители прилегающего частного сектора выступили против застройки двух 25-этажных домов комплекса «Авангард». Начались проверки и выяснилось, что во владении застройщик оказалась муниципальная дорога. Тогда стройку запретили, а квартал перевели в зону застройки малой этажности. Но городская дорога так и осталась во владении подрядчика.

Тему подняли на комиссии в Липецком горсовете. Как рассказал председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Александр Ковалев, городская дорога до сих пор огорожена. 12 февраля мэрия будет через суд требовать демонтировать ограждение. Также чиновники ждут заключение комиссии для публичных слушаний, где обсудят изменения в Правилах землепользования и застройки. Как сообщили в пресс-службе горсовета, процесс должны завершить к лету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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