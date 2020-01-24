2020-01-24T18:39:06+03:00
Общество

В Липецке на проспекте 60 лет СССР отремонтируют трамвайный переезд

Из-за работ перекроют одну полосу движения
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 27 января, в Липецке возле гипермаркета «Линия» стартуют дорожные работы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там начнут ремонтировать межрельсовое пространство трамвайного переезда. Работы в областном центре будут проводить в течение дня поочередно, ограничивая движение на одной полосе. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что 1 февраля под Липецком в районе поселка Новая Жизнь в полную силу стартует реконструкция путепровода. На мосту перекроют одну полосу. На объекте организуют реверсивное движение. Из-за этого изменится схема маршрутов междугородних автобусов. Кроме того, увеличится время в пути некоторых пригородных автобусов. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В субботу в Липецке мокрый снег и до 5 градусов тепла
В Липецке на проспекте 60 лет СССР отремонтируют трамвайный переезд
Члены международной наркобанды в Липецке получили от 12 до 19 лет – самый большой срок у женщины
Липецк зажигает огни «Парада звезд 80-х!»
Движение по мосту у Новой Жизни под Липецком ограничат через неделю
Свет и воду отключат в Липецке в понедельник
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Двое мужчин из Иркутска жесткого избили водителя под Липецком из-за дорожного конфликта
Жители Липецкой области должны за газ 84,8 млн рублей
Игорь Артамонов: «Необходимо расширять количество услуг, предоставляемых населению»
Пресс-конференция Игоря Артамонова пройдет 5 февраля
В ДТП с «Ситроеном» в Липецке пострадал водитель «десятки»
Под Липецком пожарные спасли женщину из горящего дома
Под Липецком женщина на «Волге» сбила пешехода с двумя детьми
Липецкие спасатели и коммунальные службы начали готовиться к весеннему паводку
125 грамм жизни – в Липецке раздадут 5000 пачек блокадного хлеба
Липчане жалуются на опасные игры детей на льду реки Воронеж
С улиц Липецка убирают новогодние елки и украшения
С понедельника в Липецке изменится расписание маршрута №8
Руководство "Свободного Сокола" в Липецке больше не обвиняют в мошенничестве
Липчане снова жалуются спасателям на попрошаек на проезжей части