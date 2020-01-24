В Липецке на проспекте 60 лет СССР отремонтируют трамвайный переезд

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:39:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 января, в Липецке возле гипермаркета «Линия» стартуют дорожные работы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, там начнут ремонтировать межрельсовое пространство трамвайного переезда. Работы в областном центре будут проводить в течение дня поочередно, ограничивая движение на одной полосе. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что 1 февраля под Липецком в районе поселка Новая Жизнь в полную силу стартует реконструкция путепровода. На мосту перекроют одну полосу. На объекте организуют реверсивное движение. Из-за этого изменится схема маршрутов междугородних автобусов. Кроме того, увеличится время в пути некоторых пригородных автобусов. Подробности здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU