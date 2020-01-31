Перекрытие полосы на мосту у Новой Жизни откладывается еще на неделю

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:53:21+03:00

Специалистам нужно больше времени, чтобы проанализировать все сложности, которые могут возникнуть у водителей во время ограничения движения

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Ограничение движения по мосту в районе Новой Жизни откладывается еще на неделю. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецка. Специалисты смоделировали ситуацию с перекрытием полосы, чтобы проанализировать, какие сложности автомобилистам это создаст. И решили перенесли предполагаемую дату.

Напомним, что реконструкция путепровода через Новую Жизнь стартовала несколько недель назад. Она ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Существующий мост отремонтируют, а рядом появится новый. К сооружению второй очереди путепровода специалисты уже готовятся.

В ходе работ придется перекрыть одну полосу на мосту. На участке организуют реверсивное движение. Его будут регулировать с помощью светофора. Такое ограничение, по предварительным данным, продлится около 3 недель. Через участок реконструкции запретили ездить грузовикам. А водителей, по возможности, просят объезжать это место через дамбу Матырского водохранилища и Восточный обход. Также изменится схема движения междугородних и пригородных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU