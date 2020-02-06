В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжах
Липецк присоединился к марш-броску в честь юбилея Победы. Накануне, 5 февраля, в областной центр прибыла делегация Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища им. генерала Василия Маргелова. Напомним, что десантники должны были войти в областной центр на лыжах. Но из-за погоды пришлось несколько изменить программу.
Гостей встретили у бюста Василия Маргелова на Сырском Руднике. Там их поприветствовали начальник управления внутренней политики администрации Липецка Евгений Зенков и председатель городского совета ветеранов Виктор Долгих. Собравшиеся возложили цветы к памятнику.
В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжахФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
Затем голубые береты отправились к мемориалу на площади Героев, чтобы почтить память погибших воинов. Там их уже ждали представители мэрии, горсовета, липецкого авиацентра, кадеты и школьники.
В завершении программы десантники провели показательные выступления. А во дворце культуры "Городской" выступила группа "Крылатая пехота".
В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжахФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
ИСТОЧНИК KP.RU