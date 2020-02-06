2020-02-06T12:40:55+03:00
Общество

В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжах

Из-за погоды программу пришлось изменить [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжахВ Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжахФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Липецк присоединился к марш-броску в честь юбилея Победы. Накануне, 5 февраля, в областной центр прибыла делегация Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища им. генерала Василия Маргелова. Напомним, что десантники должны были войти в областной центр на лыжах. Но из-за погоды пришлось несколько изменить программу.

Гостей встретили у бюста Василия Маргелова на Сырском Руднике. Там их поприветствовали начальник управления внутренней политики администрации Липецка Евгений Зенков и председатель городского совета ветеранов Виктор Долгих. Собравшиеся возложили цветы к памятнику.

В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжах Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжахФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Затем голубые береты отправились к мемориалу на площади Героев, чтобы почтить память погибших воинов. Там их уже ждали представители мэрии, горсовета, липецкого авиацентра, кадеты и школьники.

В завершении программы десантники провели показательные выступления. А во дворце культуры "Городской" выступила группа "Крылатая пехота".

В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжах Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке выступили рязанские десантники, планировавшие прибыть на лыжахФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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