Липчан просят жаловаться в прокуратуру на завышенные цены на маски и лекарства

6 Февр. 2020 2020-02-06T13:22:45+03:00

Липчан просят жаловаться на завышенные цены на маски и лекарства в прокуратуру Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В прокуратуре Советского района Липецка открылась "горячая линия" по вопросам обеспечения населения медицинскими масками и провивовирусными препаратами. Туда же липчане могут пожаловаться, если на данные товары будут завышены цены.

Телефоны "горячей линии" - 77-26-20 и 25-08-17. Звонки принимаются с 9.00 до 13.00, а затем с 14.00 до 18.00. О нарушениях также можно сообщить, отправив электронное письмо по адресу: sp@prokuratura.lipetsk.ru.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, по обращениям проведут проверки. А в случае необходимости - потребуют устранить нарушения и наказать виновных.

Напомним, что заоблачные цены на медицинские маски были выявлены в аптеке в Хлевном. Там средства защиты продавали по 70 рублей за упаковку из 3 штук. В Липецке цены остаются прежними.

ИСТОЧНИК KP.RU