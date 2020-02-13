2020-02-13T11:57:48+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Липецке: на Фрунзе столкнулись 5 машин

Сильный снег не только тормозит уборку дорог, но и провоцирует аварии [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Массовое ДТП в Липецке: на Фрунзе столкнулись 5 машинМассовое ДТП в Липецке: на Фрунзе столкнулись 5 машинФото: принтскрин видео.
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В Липецке продолжают сталкиваться машины. В этот четверг, 13 февраля, авария произошла на улице Фрунзе. В ДТП пострадало 5 машин. Иномарка и "Лада" въехали в задние части припаркованных внедорожников. У двух автомобилей разбиты передние части. У стоявших на обочине - задние бамперы. Еще одну машину развернуло поперек дороги. В причинах аварии предстоит разобраться автоинспекторам.

В Липецке на Фрунзе произошла массовая авария.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Ухудшает ситуацию на дорогах плохая погода. Снег будет сыпаться на областной центр весь день. Из-за обильных осадков городские службы не успевают оперативно расчищать дороги. В настоящее время со снегом борются 160 человек и 91 машина.

Массовое ДТП в Липецке: на Фрунзе столкнулись 5 машин.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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