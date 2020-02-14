2020-02-14T13:52:09+03:00
Общество

Дезориентированный пенсионер, пропавший на днях в Липецке, вновь потерялся

Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи
Юлия КЛЮЕВА
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Дезориентированный пенсионер, пропавший на днях в Липецке, вновь потерялсяДезориентированный пенсионер, пропавший на днях в Липецке, вновь потерялсяФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецке вновь пропал 73-летний пенсионер. Жидиханов Зайдула Нурович ушел из дома в Районе села Сырское. Напомним, пожилого мужчину искали на днях. На него обратила внимание женщина. Она позвонила в полицию и дедушку доставили домой. В эту пятницу, 14 февраля, в группе "ПАТРУЛЬ | ЛИПЕЦК" вновь сообщили о потерявшемся липчанине. Он может быть дезориентирован, а также нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: шапка-ушанка, белые брюки.

Пенсионер может находиться в районе Сырского Рудника, остановки "Памятник Танкистам", возле гипермаркета "Ашан".

Просьба ко всем, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 71-58-37 - ДНКД "Патруль". Или написать на электронную почту - patrul48@bk.ru. А также обратиться в ЛООО "Поиск пропавших детей" - 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Сообщить информацию электронно - ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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