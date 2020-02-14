Дезориентированный пенсионер, пропавший на днях в Липецке, вновь потерялся

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:52:09+03:00

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В Липецке вновь пропал 73-летний пенсионер. Жидиханов Зайдула Нурович ушел из дома в Районе села Сырское. Напомним, пожилого мужчину искали на днях. На него обратила внимание женщина. Она позвонила в полицию и дедушку доставили домой. В эту пятницу, 14 февраля, в группе "ПАТРУЛЬ | ЛИПЕЦК" вновь сообщили о потерявшемся липчанине. Он может быть дезориентирован, а также нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 168 сантиметров, среднего телосложения.

Был одет: шапка-ушанка, белые брюки.

Пенсионер может находиться в районе Сырского Рудника, остановки "Памятник Танкистам", возле гипермаркета "Ашан".

Просьба ко всем, кто видел мужчину или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 71-58-37 - ДНКД "Патруль". Или написать на электронную почту - patrul48@bk.ru. А также обратиться в ЛООО "Поиск пропавших детей" - 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Сообщить информацию электронно - ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU