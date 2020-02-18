2020-02-18T10:35:37+03:00
Происшествия

В Липецке сильный ветер повалил дерево

Оно чуть не рухнуло на машину, стоящую рядом [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке сильный ветер повалил деревоВ Липецке сильный ветер повалил деревоФото: принтскрин видео.
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В минувший понедельник, 17 февраля, спасатели предупреждали липчан о сильном ветре. В Липецке и области ожидались порывы до 15-20 м/с.

В соцсетях начали появляться видео, на которых запечатлены последствия непогоды. Так, на улице Стаханова возле дома №9 рухнуло дерево. Оно упало прямо на дорогу, перед припаркованным автомобилем. Судя по записи, ветви не повредили машину. Можно сказать, повезло.

В Липецке сильный ветер повалил дерево.

Напомним, что погода с неблагоприятными метеоусловиями ожидается до 18.00 этого вторника, 18 февраля. То есть велик риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Все из-за сильного ветра, осадков в виде мокрого снега и дождя, температуры воздуха до +5 градусов. Кроме того, на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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