2020-02-18T13:23:37+03:00
Происшествия

В Липецке спасатели помогли мальчику выбраться из оврага

Происшествие случилось на улице Мичурина
Юлия КЛЮЕВА
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В прошедший понедельник, 17 февраля, сильный ветер повалил в Липецке несколько деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС. Так, на улице Кирпичной крона дерева повредила кабель уличного освещения. Аналогичная ситуация произошла на улице Звездной. Там в районе дома №13 тополь рухнул на линию электропередачи. Из-за этого погасли уличные фонари.

На место происшествия прибыли спасатели. Они убрали дерево с пешеходной дорожки. ЛЭП обесточили. Специалисты "Липецкгорсвета" должны заняться восстановлением электроснабжения. Напомним, что еще одно дерево упало на улице Стаханова.

За сутки спасатели 5 раз выезжали по звонкам липчан. Из них 2 раза на вскрытие дверей. 1 - на обнаружение подозрительного предмета в подъезде дома. К счастью, ничего взрывоопасного в коробках не нашли. Там лежала обувь. Еще один вызов - на помощь ребенку. Возле дома №22 по улице Мичурина мальчик упал в овраг. Самостоятельно выбраться он не смог. Спасатели вытащили юного липчанина из оврага с помощью веревки. Медицинская помощь ему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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